В Выборге продолжается перепись населения

Перепись завершится 14 ноября.

До конца переписи населения осталось не так много дней. Она должна была состояться еще в прошлом году, но ее было решено перенести на 2021 год из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

В Выборге участок №18 в клубе "Балтика" работает без перерыва даже в выходные дни. Контролеры напоминают, что принять участи в переписи могут и те, кто прописан в другом городе. Регистрация для этого в Выборге не требуется.

Мы стационарный участок и ждем тех, кто боится пускать к себе домой или не могут зарегистрироваться на "Госуслугах". Ольга Шилова, контролер

На базе детского сада №35 расположились сразу два стационарных пункта. Сотрудники детского сада привлечены к работе контролеров.

Участие в переписи не займет много времени, но в итоге повлияет на жизнь всей страны.

Глава администрации Выборгского района принял участие в переписи населения.

Видео: МГ "Наш город"