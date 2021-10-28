Глава администрации Выборгского района принял участие в переписи населения

Как известно, перепись проходит с 15 октября по 14 ноября, а на "Госуслугах" – до 8 ноября.

Валерий Савинов дистанционно принял участие во Всероссийской переписи населения. Для этого глава администрации Выборгского района использовал портал "Госуслуги". Об этом он рассказал в своем Instagram.

Как известно, перепись проходит с 15 октября по 14 ноября, а на "Госуслугах" – до 8 ноября. Она позволит получить актуальные данные не только о численности населения, но и даст ответы на многие другие вопросы. Информация в дальнейшем ляжет в основу формирования бюджетов всех уровней, планов по развитию социальной, транспортной и дорожной инфраструктуры и всего, что связано с улучшением качества жизни граждан.

Призываю наших жителей принять участие в переписи любым удобным способом – с помощью портала "Госуслуги", на стационарном участке или во время встречи с переписчиком. Валерий Савинов, глава районной администрации

На территории Выборгского района организовано 40 переписных и стационарных участков, из них в районе – 29, в Выборге - 11. МФЦ также принимают участие в организации Всероссийской переписи населения. В МФЦ предложат переписаться с помощью портала Госуслуг.

Адреса переписных участков можно найти здесь.

Ранее Валерий Савинов осмотрел благоустроенный сквер около Дома культуры в Светогорске.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Видео: Instagram / @savinov_vg