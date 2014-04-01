Для переписи населения Петербурга задействуют 15,5 тысячи человек

Перепись населения состоится осенью 2021 года.

Переписью петербуржцев этой осенью займутся 15,5 тысячи человек. Из них 10 тысяч – непосредственно переписчики, 1,7 тысячи контролеров, столько же переписчиков на стационарных участках и 2,1 тысячи человек в резерве. Об этом "Петербургскому Дневнику" рассказал руководитель "Петростата" Олег Никифоров.

Также волонтеры будут консультировать по вопросам переписи через Интернет, отвечать на технические вопросы. Последний раз перепись в России проводилась в 2010 году. В 2021 году добавились новые вопросы: о регистрации по месту проживания, трудовой миграции, дошкольном образовании.



Переписчикам выдадут планшеты, в которые они будут вводить ответы жителей. Появится у петербуржцев и возможность самостоятельно принять участие в переписи на портале "Госуслуги". Перепись 2020 года из-за пандемии перенесли на сентябрь 2021 года.

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