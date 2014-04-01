Путин: перепись населения позволит собрать данные для планирования развития России

Глава России объяснил, зачем стране нужна эта акция.

Российский президент сообщил, что перепись населения позволит собрать данные для планирования развития государства. Об этом Владимир Путин заявил на заседании Совета по межнациональным отношениям. По словам политика, проект позволит более точно оценить структуру населения и другие значимые показатели. Глава РФ ответил академику Валерию Тишкову, который заметил, что всеобщая перепись - это единственная акция установления достоверного факта наличия у страны населения.

Мне кажется, что факт наличия населения у нас и так налицо...Нам нужно подробнее понять структуру населения, этническую принадлежность, ряд других вопросов выяснить, которые чрезвычайно важны для текущей деятельности и для планирования принятия решений в сфере экономики и социальной политики. Владимир Путин, президент РФ

Политик уточнил, что журналистам и ведомствам удается доносить до граждан важность грядущей переписи населения.

Путин: Россия не допустит провокаций на национальной и религиозной почве.

Видео: kremlin.ru