Через месяц в Ленобласти стартует Всероссийская перепись населения

Регион продолжает масштабную подготовку.

Через месяц, 15 октября, как и по всей стране, в Ленинградской области стартует Всероссийская перепись населения. Регион активно готовится к масштабному мероприятию. В пресс-службе администрации сообщили, что на данный момент уже подобрано 4 тысячи переписчиков – 90% от необходимого количества, подбор персонала продолжается.

Кроме того, все районы предоставили помещения для организации 572 переписных участков, а также подобраны помещения для хранения планшетов, переписных листов и других документов.

Перепись населения продлится до 14 ноября. Впервые жители России смогут самостоятельно заполнить электронный переписной лист на портале Госуслуг или на одном из переписных участков. Уточняется, что заполнить листы самостоятельно жители Ленобласти могут с 15 октября по 8 ноября. Однако традиционную форму не отменили. Помогать в прохождении переписи будут 429 волонтеров "Ресурсного добровольческого центра", их можно будет узнать по соответствующей экипировке.

Предварительные итоги переписи Росстат опубликует в апреле 2022 года, окончательные итоги — в четвертом квартале 2022 года. По данным Росстата на 1 июня 2021 года в Ленинградской области зарегистрировано 1 900,1 тысяч человек. По итогам Всероссийской переписи населения 2010 года численность жителей области увеличилась на 75,3 тысяч человек (на 4,6%).

Ранее мы писали, что большинство петербуржцев готовы поучаствовать в переписи населения онлайн.

Фото: pexels