Большинство петербуржцев готовы поучаствовать в переписи населения онлайн

Примечательно, что 66% петербуржцев выбрали онлайн-формат проведения переписи, а 5% предпочли личное общение с переписчиком.

Стало известно, что большинство петербуржцев готовы поучаствовать в переписи населения в онлайн-формате. Горожане ответили на вопросы о предстоящей процедуре в рамках совместного проекта "Петербургского дневника" и "Единой карты петербуржца". Об этом сообщает spbdnevnik.ru.

Так, почти половина опрошенных – 46% – знают, что перепись нужна для получения данных о составе и численности населения. По мнению горожан, эти сведения нужны для установления условий жизни россиян и повышения эффективности социальной политики. На вопрос о необходимости процедуры 45% респондентов ответили, что она необходима государству. Остальные отдали голоса – научным организациям, гражданскому сообществу и бизнесу.

Примечательно, что 66% петербуржцев выбрали онлайн-формат проведения переписи, а 5% предпочли личное общение с переписчиком.

Напомним, перепись населения 2020 года из-за пандемии перенесли предварительно на сентябрь 2021 года. Предполагается, что она продлится месяц.

Фото: Петербургский дневник, pexels