В Ленобласти модернизируют женские консультации и роддома за три года

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил в течение трех лет провести масштабную модернизацию женских консультаций региона. Об этом он заявил на аппаратном совещании. Об этом пишет spb.aif.ru.
В учреждениях здравоохранения планируют установить современное оборудование, выполнить ремонт и создать более комфортные условия для будущих мам с учетом принципов семейноцентричности и требований доступной среды. Аналогичные работы проведут в родильных отделениях и Ленинградском областном перинатальном центре.
По словам главы региона, повышение рождаемости напрямую связано с уверенностью семей в том, что они смогут получить качественную медицинскую помощь и необходимую поддержку.
В 2025 году в Ленинградской области уже открыли три новые женские консультации — в Новоселье, Горбунках на базе Ломоносовской больницы и при Сясьстройской районной больнице.
В регионе также продолжают действовать меры поддержки семей, включая выплаты молодым и студенческим родителям, региональный материнский капитал, компенсацию аренды жилья, услугу социальной няни, помощь многодетным семьям и подарочные наборы для новорожденных.
Ранее на Piter.TV: в Северной столице эвакуировали роддом №10 в Красносельском районе и Николаевскую больницу в Петергофе.Фото: Pxhere
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