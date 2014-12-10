В Ленобласти модернизируют женские консультации и роддома за три года

В ближайшие три года в Ленинградской области обновят женские консультации, родильные отделения и перинатальный центр, а также продолжат расширять меры поддержки семей с детьми.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил в течение трех лет провести масштабную модернизацию женских консультаций региона. Об этом он заявил на аппаратном совещании. Об этом пишет spb.aif.ru.

В учреждениях здравоохранения планируют установить современное оборудование, выполнить ремонт и создать более комфортные условия для будущих мам с учетом принципов семейноцентричности и требований доступной среды. Аналогичные работы проведут в родильных отделениях и Ленинградском областном перинатальном центре.

По словам главы региона, повышение рождаемости напрямую связано с уверенностью семей в том, что они смогут получить качественную медицинскую помощь и необходимую поддержку.

В 2025 году в Ленинградской области уже открыли три новые женские консультации — в Новоселье, Горбунках на базе Ломоносовской больницы и при Сясьстройской районной больнице.

В регионе также продолжают действовать меры поддержки семей, включая выплаты молодым и студенческим родителям, региональный материнский капитал, компенсацию аренды жилья, услугу социальной няни, помощь многодетным семьям и подарочные наборы для новорожденных.

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