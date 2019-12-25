Петербуржец проведёт 8 лет в колонии за фотосессии с детьми

Петроградский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя (гр-н С.).

Мужчину признали виновным по ч. 3 ст. 135 УК РФ (развратные действия без применения насилия в отношении лиц, не достигших 16-летнего возраста). Срок наказания определён в 8 лет лишения свободы с отбыванием в ИК строгого режима, пишет spb.aif.ru.

В ходе судебного разбирательства установлено, что противоправные действия совершались на протяжении длительного периода — с сентября 2017 года по июль 2025 года. В объединённой пресс-службе городских судов уточнили, что жертвами фигуранта стали двое несовершеннолетних.

Согласно материалам дела, в отношении первого потерпевшего подсудимый систематически вёл виртуальную переписку с элементами интимного характера, включая обмен фотографиями откровенного содержания. Второго ребёнка мужчина снимал без одежды, а также совершал иные действия сексуального характера.

Помимо основного срока, гражданину С. назначено дополнительное ограничение. Ему запрещено заниматься любой профессиональной деятельностью, связанной с контактами и работой с детьми, на срок 18 лет, исчисляемый с момента отбытия тюремного заключения.

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Фото: Piter.tv