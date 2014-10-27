Суд взыскал с гипермаркета 160 тысяч рублей за травму покупательницы

Суд взыскал с торговой сети компенсацию после того, как покупательница получила травму из за автоматических дверей. Деньги уже перечислены пострадавшей.

Суд обязал гипермаркет выплатить покупательнице 160 тыс. рублей компенсации после несчастного случая, произошедшего в магазине. Исполнительное производство уже завершено, денежные средства взысканы в полном объеме.

Инцидент произошел в сентябре 2024 года в Орловской области. При выходе из торгового зала автоматические двери ударили женщину. От удара она упала и облилась горячим кофе. В тот же день пострадавшая обратилась за медицинской помощью, где у нее диагностировали ушиб позвоночника.

Как сообщили в ГУФССП России по Санкт Петербургу, последствия травмы оказались серьезными. Женщина до сих пор не восстановила здоровье и была вынуждена оставить работу воспитателя в детском саду.

Суд постановил взыскать с торговой сети 160 тыс. рублей. В эту сумму вошли компенсация морального вреда, расходы на лечение и штраф.

После возбуждения исполнительного производства судебный пристав списал необходимую сумму со счета организации. Кроме того, с компании взыскали исполнительский сбор в размере 20 тыс. рублей. Исполнительное производство завершено.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)