Госдума разрешила благоустраивать лесные тропинки без вырубки деревьев

Депутаты окончательно приняли закон, который позволит создавать удобные пешеходные и велосипедные дорожки на месте существующих лесных троп.

Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла законопроект, который вносит изменения в Лесной кодекс РФ и разрешает благоустраивать существующие лесные тропы. Речь идет о пешеходных, велосипедных и беговых дорожках, расположенных на территориях рекреационного назначения, пишет ТАСС.

Документ позволяет проводить работы только при условии отсутствия сплошных и выборочных рубок лесных насаждений. Ко второму чтению депутаты также распространили действие закона на городские леса.

Авторы инициативы пояснили, что многие тропинки, которыми жители давно пользуются для прогулок, находятся на землях лесного фонда. Из-за действующих ограничений их нельзя было официально благоустроить, что создавало неудобства для семей с детьми, пожилых людей, инвалидов и других маломобильных граждан.

Ранее мы сообщали, что в Карачаево-Черкесии в районе пещеры Дженту пропала туристическая группа. Спасатели нашли на месте их привала палатку.

Фото: Magnific