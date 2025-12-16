Группа туристов пропала на высоте 2880 метров в Карачаево-Черкесии

Спасатели нашли только их палатку.

Туристическая группа пропала вечером 17 июня в районе пещеры Дженту в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщил Telegram-канал "Mash".

По данным издания, они находятся на высоте около трех тысяч метров – 2880. Свой маршрут туристы не стали регистрировать перед походом. Кроме того, в тех краях нет сотовой и спутниковой связи.

Сотрудники МЧС и волонтеры начали поисковую операцию еще ночью. Они обнаружили палатку, которая принадлежит пропавшим туристам. Точное количество человек в группе не называлось. Спасатели продолжают поиски людей в сложных горных условиях.

Ранее мы сообщали, что в Бурятии нашли туристов, которые сплавлялись на двух катамаранах по реке Тыя и пропали.