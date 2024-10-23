В Карачаево-Черкесии закрыты три криптофермы, владельцы которых занимались хищением электроэнергии

Ирина Волк рассказала о работе полиции по предотвращению ущерба для энергоснабжающих организаций региона.

В Карачаево-Черкесии российскими правоохранительными органами закрыты три криптофермы, владельцы которых занимались хищением электроэнергии. Соответствующее заявление сделала через социальные сети официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она указала, что организаторы криминальной схемы причинили энергоснабдащей компании материальный ущерб в особо крупном размере.

Сам по себе майнинг цифровой валюты – не преступление. Однако владельцы подобных производств из-за их энергозатратности очень часто идут на нарушение закона. пресс-служба МВД РФ

Согласно предварительным данным от полиции, в одном из преступных случаев злоумышленник арендовал нежилое помещение на окраине села, где установил в нем оборудование для майнинга криптовалюты. В помещении с шумо- и теплоизоляцией круглосуточно работали 186 аппаратов. При этом в конструкцию прибора учета электроэнергии было внесено специальное изменение для ее бесконтрольного потребления. За три месяца противоправной деятельности сумма имущественного ущерба от деятельности подозреваемого составила четыре миллиона 168 тысяч рублей. Ведется уголовное дело по части 2 статьи 165 УК РФ. Фигурант расследования остается на свободе под подпиской о невыезде.

Позже оперативники нашли еще две майнинговые фермы. Одна из них была построена под землей на арендованном участке, расположенном возле аула Эрсакон. Там находилось 25 устройств для выработки цифровой валюты. Второй объект выявлен на животноводческой ферме. Из металлической будки полицейскими изъяты 36 майнеров. Указанная техника также потребляла электроэнергию в обход приборов учета. По данным фактам будут приняты процессуальные решения.

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Фото и видео: МВД Медиа