Пропавших в горах Карачаево-Черкесии брата и сестёр нашли живыми 12 дней спустя

Молодых людей обнаружили на границе Ставропольского края.

Сотрудники полиции смогли найти живыми трёх молодых человек из семьи Чомаевых, проживающих в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесии. Они вышли из дома 26 августа и перестали выходить на связь с близкими, сообщила пресс-служба МВД по КЧР.

В ведомстве отметили, что речь идет о двух девушках и юноше 2002, 2003 и 2005 годов рождения. Когда родственники заявили об их исчезновении, сразу же началась поисковая операция. Полицейские тщательно обследовали местность пешком, также использовались служебные собаки и беспилотники.

Пропавших обнаружили после получения важной информации о возможном направлении их движения. По данным МВД, угрозы их жизни и здоровью нет. Молодых людей доставили в отдел полиции.

Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего. Кроме того, правоохранителям предстоит выяснить, почему брат и сёстры оказались в труднодоступной местности.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)