Сегодня, 8:21
В Карачаево-Черкесии нетрезвый водитель пытался скрыться от полиции

В отношении мужчины составили четыре административных протокола.

В Карачаево-Черкесии нетрезвый водитель пытался скрыться от полиции. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

По данным следствия, в районе аула Инжичишхо водитель ВАЗ-2114 преследовал жителя Ставропольского края. Отмечается, что у мужчин произошел словесный конфликт на автозаправочной станции. В ходе конфликта автомобилист нанес удар по кузову другой машины. 

Экипаж ДПС выдвинулся в направлении населенного пункта и обнаружил отечественную легковушку, за рулем которой находился злоумышленник. Водитель проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться. Его задержали после того, как сотрудники ДПС повредили шины легковушки. В отношении мужчины составили четыре административных протокола.

Ранее мы сообщали, что томская полиция задержала нетрезвого мотоциклиста и его пассажира, подозреваемого в поножовщине.

Видео: МВД по Карачаево-Черкесской Республике

