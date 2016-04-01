В ходе погони водитель мотоцикла в одном из переулков не справился с управлением и опрокинулся.

Томская полиция задержала нетрезвого мотоциклиста и его пассажира, подозреваемого в поножовщине. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным ведомства, в городе Стрежевой неизвестный в ходе конфликта ударил ножом мужчину и скрылся с места. К полицейским обратился брат пострадавшего. Изучив записи с камер наблюдения и опросив свидетелей, правоохранители установили личность нарушителя. Им оказался ранее судимый 32-летний местный житель.

Подозреваемого обнаружили на пересечении улиц Коммунальной и Строителей. Наряд ДПС обратил внимание на мотоциклиста с пассажиром, схожим по приметам с разыскиваемым. Они потребовали от водителя остановиться, однако тот проигнорировал их и, увеличив скорость, попытался скрыться. В ходе погони нарушитель в одном из переулков не справился с управлением и опрокинулся. Оба были задержаны. Возбуждено уголовное дело. Также сообщается, что водитель мотоцикла находился в состоянии опьянения.

Видео: УМВД по Томской области