В Бурятии нашли пропавших туристов

Их доставили на вертолете в Нижнеангарск.

В Бурятии нашли туристов, которые пропали в Северо-Байкальском районе. Об этом сообщил в пресс-службе МЧС России.

О пропаже группы туристов сообщили сегодня, 27 августа. Путешественники сплавлялись на двух катамаранах по реке Тыя, но не вышли с маршрута в назначенное время. Началась поисково-спасательная операция.

Отмечается, что туристы не смогли вернуться самостоятельно из-за высокого уровня воды в реке. Их доставили на вертолете в Нижнеангарск.

Ранее мы сообщали, что рядом с Красноярском загорелась несанкционированная свалка.

Видео: МЧС России