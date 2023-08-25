Рядом с Красноярском загорелась несанкционированная свалка

Огонь распространился на территорию в 1500 квадратных метров.

Около деревни Ермолаево в Красноярском крае на площади 1,5 тысячи квадратных метров загорелась несанкционированная свалка с большим скоплением бытовых отходов. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы региональной прокуратуры. Известно, что о возгорании стало известно 24 августа. Пламя охватило площадь в 1500 квадратных метров. Не исключается версия поджога. Возгорание не угрожает местному населению и объектам инфраструктуры.

Предположительно, его причиной стали действия неустановленных лиц. Тушение ведется силами МЧС. После ликвидации возгорания будет организована доследственная проверка по установлению точных обстоятельств произошедшего и виновных. заявление прокуратуры по региону

На месте ликвидации пожара работают семь пожарных и добровольцев, а также две единицы техники.

Спасатели эвакуировали трех человек во время горения балкона на Будапештской.

Фото и видео: Telegram / Прокуратура Красноярского края