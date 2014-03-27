МЧС запретило парковать электромобили под ж/д мостами и эстакадами

Новые требования пожарной безопасности вступили в силу с 10 июля.

МЧС России внесло изменения в правила пожарной безопасности для объектов железнодорожной инфраструктуры. Согласно новым требованиям, под железнодорожными мостами и эстакадами запрещено размещать стоянки электромобилей, грузовых автомобилей и других пожаро- и взрывоопасных объектов.

Ограничения также распространяются на автомобили с газобаллонным оборудованием. Новые нормы вступили в силу 10 июля.

Помимо запрета на размещение транспорта, документ предусматривает дополнительные требования к огнестойкости опор и пролетных строений мостов и эстакад.

Отдельные положения разработаны для зданий станций высокоскоростных магистралей. Также ужесточены требования к строительным материалам и организации работы пожарно-спасательных подразделений на удаленных и труднодоступных объектах.

В МЧС пояснили, что изменения направлены на повышение уровня безопасности пассажиров и персонала железнодорожной инфраструктуры, а также на создание единых требований при проектировании новых объектов, включая линии высокоскоростного железнодорожного сообщения.

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Фото: Magnific (standret)