"Курам на смех": "Зенит" отреагировал на требование "Спаратка" переиграть Суперкубок России

Советник председателя правления "Зенита" Александр Медведев прокомментировал требование московского "Спартака" провести повторный матч за Суперкубок России.

Представитель петербургского клуба заявил, что не воспринимает инициативу соперника всерьез. "Курам на смех", — сказал Медведев.

Ранее "Спартак" выступил с требованием переиграть встречу за Суперкубок России, в которой уступил "Зениту" в серии пенальти после ничьей со счетом 1:1. Причиной обращения стала ситуация перед серией одиннадцатиметровых ударов: арбитр Евгений Буланов не провел жеребьевку для выбора ворот, а самостоятельно определил место пробития пенальти, сославшись на требования безопасности.

В первом туре нового сезона РПЛ "Спартак" сыграет с "Родиной", а "Зенит" проведет выездной матч против "Акрона". Обе встречи состоятся 25 июля.

Ранее Piter.TV сообщал, что "Зенит" разгромил "Спартак" на рекордной по зрителям "Газпром Арене".

Фото: Piter.TV