Депутаты утвердили перенос некоторых пунктов закона о КРТ на 2024 год

В Смольном аргументируют это тем, что прислушались к мнению жителей.

Депутаты Петербурга приняли окончательное решение о приостановке нескольких пунктов закона о комплексном развитии территории. Документ прошел третье чтение. Пленарное заседание в Мариинском дворце проходит 12 октября.

Речь идет о пунктах, которые касаются порядка реализации решения о включении дома в КРТ, предельного срока общих собраний собственников жилья и порядке определения границ территорий жилой застройки. Они вступят в силу с 1 января 2024 года, потому что реализацию программы решили перенести.

На прошлом заседании часть депутатов поинтересовалась, нельзя ли вообще отменить закон, так как им недовольны жители. За это же выступают некоторые члены Общественного штаба по реновации. Представитель губернатора в ЗакСе Константин Сухенко сказал о том, что закон о КРТ не плох и соответствует федеральному законодательству.

Также Сухенко заявил о том, что предоставление равнозначной квартиры при КРТ — сложный вопрос.

Фото: Piter.tv