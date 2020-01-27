Парламент Петербурга вновь отклонил проект по защите граждан при реновации

Фракция "Яблоко" предлагала рассмотреть законопроект на пленарном заседании во второй раз.

Большинство депутатов ЗакСа Петербурга вновь отказалось рассматривать законопроект фракции "Яблоко" о гарантиях прав граждан при проведении реновации. За включение документа в повестку пленарного заседания проголосовали 7 депутатов, а 35 не поддержали предложение.

По словам Валерия Гранеца, который возглавляет комиссию ЗакСа по градостроительству, земельным имущественным вопросам, комиссия ранее рассмотрела законопроект и не поддержала его.

Фракция "Яблоко" предлагала усложнить возможность участия в программе реновации для инвесторов. Так, например, собственников жилья можно было бы расселять только в границах муниципалитета, а под КРТ должна попадать дома с износом не менее 70%.

Автору инициативы Борису Вишневскому предложили посетить заседания Общественного штаба по вопросам комплексного развития территории и там озвучить свои предложения.

Напомним, КРТ перенесли на 2024 год.

Фото: пресс-служба ЗакСа