Открытие ТРК "Голливуд" на Коломяжском перенесено на 6 декабря

Торжественное открытие нового торгового развлекательного комплекса "Голливуд" на Коломяжском проспекте решено перенести с первоначально запланированной даты — 27 ноября — на 6 декабря, сообщает издание 78.ru.

Изменение сроков связано с необходимостью согласования выступлений звёздных артистов открытия — певицы Ханны и музыкальной группы "Марсель". По состоянию на сегодняшний день комплекс заполнен арендаторами на 82%.

Операционный директор отдела управления недвижимостью компании Nikoliers Ольга Лесина заявила, что событие обещает быть ярким и насыщенным разнообразными развлечениями для публики, включая выступления известных исполнителей и совместных мероприятий с партнерами-компаниями.

Фото: Nikoliers