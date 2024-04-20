  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Открытие ТРК "Голливуд" на Коломяжском перенесено на 6 декабря
Сегодня, 15:59
210
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Открытие ТРК "Голливуд" на Коломяжском перенесено на 6 декабря

0 0

Изменение сроков связано с необходимостью согласования выступлений звёздных артистов открытия — певицы Ханны и музыкальной группы "Марсель".

Торжественное открытие нового торгового развлекательного комплекса "Голливуд" на Коломяжском проспекте решено перенести с первоначально запланированной даты — 27 ноября — на 6 декабря, сообщает издание 78.ru.

Изменение сроков связано с необходимостью согласования выступлений звёздных артистов открытия — певицы Ханны и музыкальной группы "Марсель". По состоянию на сегодняшний день комплекс заполнен арендаторами на 82%.

Операционный директор отдела управления недвижимостью компании Nikoliers Ольга Лесина заявила, что событие обещает быть ярким и насыщенным разнообразными развлечениями для публики, включая выступления известных исполнителей и совместных мероприятий с партнерами-компаниями.

Ранее мы сообщили о том, что первый магазин сувениров "Петербургский дизайн" открылся в Невском Центре.

Фото: Nikoliers

Теги: бизнес, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии