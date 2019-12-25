Фестиваль электронной музыки и современных искусств "Gamma Festival" перенесли на сентябрь

Ранее купленные билеты будут действительны в сентябре.

Фестиваль электронной музыки и современных искусств "Gamma Festival" перенесли на 18-19 сентября этого года. Об этом вечером 22 июня сообщили организаторы мероприятия на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

Весь опубликованный ранее лайн-ап, место проведения и масштаб фестиваля сохраняются, билеты менять не требуется, – говорится в сообщении.

Организаторы также рассказали о предстоящем перфомансе "Эволюция – от рождения к рождению", который состоится уже 9 июля в лютеранско-евангелической церкви Святого Иоанна Яани Кирик. На концерте выступят разножанровые артисты, которые представят театр с авангардной электронной музыкой, духовыми инструментами и профессиональным хором. Билеты (ограниченное количество) уже доступны на сайте фестиваля.

Также организаторы подготовили для участников уличное мероприятие, которое состоится 10 июля.

В ближайшее время мы вернемся с подробностями, – говорится в сообщении.

Кроме того, в июле этого года состоится конференция "Gamma_PRO", в которой примут участие представители локальных креативных индустрий и единомышленники.

Ранее мы писали, что VK Fest 2021 перенесли на август из-за ухудшения ситуации с COVID-19 в Петербурге/

Фото: ВКонтакте / GAMMA FESTIVAL 2021