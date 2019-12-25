Из Петербурга в Якутию отправили четырёх летучих мышей и четырёх сурков и сурикатов

Специалисты установили, что на животных оформлены все необходимые ветеринарно-сопроводительные документы.

В грузовом терминале аэропорта Пулково сотрудники Россельхознадзора провели предполётный ветеринарный досмотр четырёх летучих мышей и четырёх сурков и сурикатов. Животные отправлялись из Петербурга в Якутию. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Специалисты установили, что на животных оформлены все необходимые ветеринарно-сопроводительные документы, их перевозка осуществляется без нарушений, здоровье не вызывает опасений.

Летучие мыши, сурки и сурикаты были допущены к полёту и проследовали в адрес получателя.

Также стало известно, что с начала года из Петербурга в Финляндию отправили 146 тонн оленины.

Фото: Россельхознадзор