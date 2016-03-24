С начала года из Петербурга в Финляндию отправили 146 тонн оленины

Специалисты Россельхознадзора убедились, что продукция соответствует ветеринарно-санитарным требованиям страны-импортёра.

С начала 2022 года в Петербурге должностными лицами Россельхознадзора был проконтролирован экспорт девяти партий оленины общим весом 146,4 тонны. Вся продукция экспортировалась в Финляндию. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

Специалисты убедились, что продукция соответствует ветеринарно-санитарным требованиям страны-импортёра.

После прохождения необходимых контрольно-надзорных мероприятий оленина проследовала в адреса грузополучателей в Финляндию.

За неделю в Петербург, Ленинградскую и Псковскую области ввезли 35,2 тыс. тонн фруктов. Товары, которые соответствовали всем необходимым требованиям ЕАЭС, продолжили движение в места завершения таможенного контроля.

Фото: pexels