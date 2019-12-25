На КАД полностью перекроют два съезда на Парашютную улицу

Ограничения будут действовать до завтрашнего утра.

Съезд с внешнего кольца КАД на Парашютную улицу в Петербурге перекроют на одну ночь. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Речь идет о съезде №1 и №2. Там будут заниматься устройством верхнего слоя дорожного покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Съезды будут перекрыты в период с 21:00 19-го июля до 08:00 20-го июля.

Водителей предупредят о проводимых работах с помощью временных дорожных знаков, ограждающих элементов и световой сигнализации.

Накануне в ДТП с грузовиком на КАД пострадал человек.

Фото: Росавтодор / "ВКонтакте", ФКУ Упрдор "Северо-Запад"