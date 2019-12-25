В ДТП с грузовиком на КАД пострадал человек

На месте образовался затор протяженностью около восьми километров.

В субботу, 18 июля, на КАД произошло ДТП с участием грузового автомобиля. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте",

В пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад" уточнили, что разворот грузовика произошел из-за того, что в него врезалась легковушка, которая вылетела на встречную полосу после столкновения с другим автомобилем. Отмечается, что в результате случившегося пострадал человек.

Очевидцы рассказали, что на месте образовался затор протяженностью около восьми километров.

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Фото: vk.con/spb_today