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В ДТП с грузовиком на КАД пострадал человек
Сегодня, 15:49
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Arinablinova

В ДТП с грузовиком на КАД пострадал человек

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На месте образовался затор протяженностью около восьми километров.

В субботу, 18 июля, на КАД  произошло ДТП с участием грузового автомобиля. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте",

В пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад" уточнили, что разворот грузовика произошел из-за того, что в него врезалась легковушка, которая вылетела на встречную полосу после столкновения с другим автомобилем. Отмечается, что в результате случившегося пострадал человек. 

Очевидцы рассказали, что на месте образовался затор протяженностью около восьми километров.

Ранее мы писали, что Opel влетел в Smart на ЗСД.

Фото: vk.con/spb_today

Теги: автомобиль, дтп, затор
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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