В ДТП с грузовиком на КАД пострадал человек

В субботу, 18 июля, на КАД произошло ДТП с участием грузового автомобиля. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте",
В пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад" уточнили, что разворот грузовика произошел из-за того, что в него врезалась легковушка, которая вылетела на встречную полосу после столкновения с другим автомобилем. Отмечается, что в результате случившегося пострадал человек.
Очевидцы рассказали, что на месте образовался затор протяженностью около восьми километров.
Ранее мы писали, что Opel влетел в Smart на ЗСД.
Фото: vk.con/spb_today
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