Развязку КАД с Приморским шоссе перекроют на месяц

Пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад" приносит извинения за временные неудобства.

На развязке КАД с Приморским шоссе временно перекроют съезд. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Участок будет закрыт для проезда с 26 октября по 20 ноября 2020. Речь идет о съезде №1, где в круглосуточном режиме будут идти работы по окрасе пилонов.

Объехать участок будет на перекрестке Приморского шоссе и Большой Купальной улицы. Там находится регулируемый перекресток.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге начинается ремонт Суздальского проспекта.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"