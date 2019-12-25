Развязку КАД с Приморским шоссе перекроют на месяц

На развязке КАД с Приморским шоссе временно перекроют съезд. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
Участок будет закрыт для проезда с 26 октября по 20 ноября 2020. Речь идет о съезде №1, где в круглосуточном режиме будут идти работы по окрасе пилонов.
Объехать участок будет на перекрестке Приморского шоссе и Большой Купальной улицы. Там находится регулируемый перекресток.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге начинается ремонт Суздальского проспекта.
Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все