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Развязку КАД с Приморским шоссе перекроют на месяц
Сегодня, 11:12
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nadezhda_sib

Развязку КАД с Приморским шоссе перекроют на месяц

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Пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад" приносит извинения за временные неудобства.

На развязке КАД с Приморским шоссе временно перекроют съезд. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Участок будет закрыт для проезда с 26 октября по 20 ноября 2020. Речь идет о съезде №1, где в круглосуточном режиме будут идти работы по окрасе пилонов. 

Объехать участок будет на перекрестке Приморского шоссе и Большой Купальной улицы. Там находится регулируемый перекресток. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге начинается ремонт Суздальского проспекта. 

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад" 

Теги: кад, трасса
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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