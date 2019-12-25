В Петербурге начинается ремонт Суздальского проспекта

Водителей ждут ограничения в движении.

Со вторника, 20 октября, в Петербурге стартует ремонт Суздальского проспекта. Он будет проходить на участке от улицы Симонова до Выборгского шоссе, предупредила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Подрядчиком выступает АО "ВАД". Ему предстоит отремонтировать дорожное покрытие длиной 1,6 км. Общая площадь составит 20, 11 тыс. кв.метров. Стоимость работ ― 31,89 млн рублей.

Движение транспортных средств на четной стороне проспекта будет ограничено с 20 по 27 октября.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что до конца 2025 года в метро Петербурга капитально отремонтируют семь станций.

Фото: Piter.TV