До конца 2025 года в метро Петербурга капитально отремонтируют семь станций

Работы пройдут на "Маяковской", "Московской", "Ладожской", "Удельной", "Озерках", "Техноложке" и "Проспекте Большевиков".

В петербургском метрополитене планируют провести капитальный ремонт на семи станциях до конца 2025 года. По информации ТАСС, уже в 2021 году начнутся работы на станциях "Маяковская" и "Московская 2" в первом и четвертом кварталах соответственно.

Обновляться будут как вестибюли станций с эскалаторами, так и наклонные ходы. На собственные средства метрополитен отремонтирует также "Удельную" и "Озерки" до конца 2023 года, в третьем квартале 2022 года начнутся работы на "Ладожской", к концу 2024 года обновят "Технологический институт 2", а к концу 2025 – "Проспект Большевиков".

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Фото: Piter.TV