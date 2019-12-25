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В Петербурге ввели новое правило для перевозки детских колясок в метро
Сегодня, 8:56
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге ввели новое правило для перевозки детских колясок в метро

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Перемещать коляску можно только с помощью работника.

В понедельник, 19 октября, стало известно, что в Северной столице изменился порядок провозки детских колясок в метрополитене. Постановление подписал губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Теперь детскую коляску на эскалаторе обязаны сопровождать сотрудники метрополитена. 

При перевозке ребенка в детской коляске пассажир обязан обратиться за помощью по перемещению коляски к работникам метро; перемещение детской коляски осуществляется только с помощью работника перевозчика

сказано в документе

Соответствующее нововведение должно помочь избежать опасных ситуаций на движущемся эскалаторе из-за неустойчивости коляски.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге выпал первый снег.

Фото:Piter.TV

Теги: беглов, детские коляски, эскалатор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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