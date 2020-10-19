В Петербурге выпал первый снег

В понедельник, 19 октября, жители Северной столицы заметили рано утром небольшой снегопад. Фотографии погодного явления появились в соцсетях. Также мобильный корреспондент Piter.TV успел заснять небольшой снегопад на Митрофаньевском шоссе.
Снег успели запечатлеть в разных районах города на Неве. После петербуржцы поздравили друг друга с первым снегом.
С первым снегом!
peterhof_souvenirs
Некторые находчивые жители Северной столицы даже слепили первого снеговика.
Ранее мы сообщали о том, что мокрый снег и дожди пройдут в Петербурге 19 октября.
Фото:borodianopuzaldo, da_alekseevna_, iuliiasembaeva, aleksandr225, e_speranca, peterhof_souvenirs/instagram
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