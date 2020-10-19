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В Петербурге выпал первый снег

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По словам петербуржцев, долго снег не пролежал и превратился в лужи.

В понедельник, 19 октября, жители Северной столицы заметили рано утром небольшой снегопад. Фотографии погодного явления появились в соцсетях. Также мобильный корреспондент Piter.TV успел заснять небольшой снегопад на Митрофаньевском шоссе.

Снег успели запечатлеть в разных районах города на Неве. После петербуржцы поздравили друг друга с первым снегом. 

С первым снегом!

peterhof_souvenirs

Некторые находчивые жители Северной столицы даже слепили первого снеговика. 

Ранее мы сообщали о том, что мокрый снег и дожди пройдут в Петербурге 19 октября.

Фото:borodianopuzaldo, da_alekseevna_, iuliiasembaeva, aleksandr225, e_speranca, peterhof_souvenirs/instagram

Теги: первый снег спб, погода, снег спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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