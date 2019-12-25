Мокрый снег и дожди пройдут в Петербурге 19 октября

Город попал в холодную тыловую часть циклона.

В понедельник, 19 октября, синоптическую ситуацию в Петербурге продолжит формировать циклонический вихрь, который постепенно будет разворачиваться к региону своей тыловой, холодной частью. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По словам синоптика, сегодня ожидается облачная погода, пройдут кратковременные дожди, местами с мокрым снегом. Температурный фон окажется на 2-3 градуса ниже климатической нормы.

Столбики термометров в этот день поднимутся до +3…+5 градусов. В Ленобласти ожидается +1…+6 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада, с переходом на северо-запад. Его порывы достигнут 5-10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 750 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее в МЧС по Ленобласти предупредили о гололедице в ближайшие дни.

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