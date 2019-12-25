Съезд на развязке КАД с Выборгским шоссе перекроют в середине марта

С середины марта дорожные службы приступят к установке шумозащитных сооружений.

Водителей, использующих северную часть кольцевой автомобильной дороги (КАД) в Санкт-Петербурге, предупредили о предстоящих изменениях схемы движения. Пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад" сообщила, что с конца марта на 18-м километре трассы А-118 КАД, в зоне примыкания к Выборгскому шоссе, будет полностью закрыт въезд № 3.

С середины марта дорожные службы приступят к установке шумозащитных сооружений. В течение периода с 16 по 27 марта автомобилисты не смогут свернуть с Выборгского шоссе (если едут со стороны посёлка Парголово и городов Сертолово и Всеволожск) на внутреннюю полосу КАД.

Чтобы свести к минимуму неудобства для автовладельцев и исключить создание значительных пробок в дневное время, ремонтные работы решено вести исключительно в тёмное время суток. Ремонтные работы с полным перекрытием полосы движения будут проходить ночью — с 22:00 до 6:00, когда интенсивность дорожного движения минимальна. Остальные съезды транспортной развязки будут открыты для автомобилей, прокомментировал начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

Для автомобилистов, которым потребуется въехать на внутреннее кольцо магистрали в указанное время, предусмотрены объездные пути. Водители смогут воспользоваться специальной разворотной петлей, расположенной на 17-м километре дороги (место перехода с внешней полосы на внутреннюю) рядом со складским комплексом "Парголовский ТЛК".

Рабочее пространство оборудуют временными знаками дорожного движения, водоналивными отбойниками и системой световых сигналов. Осветительные приборы на дежурном режиме будут включены на протяжении всей рабочей смены, чтобы заранее известить водителей о проводимых работах.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо‑Запад"