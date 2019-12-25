Две аварии парализовали КАД в районе вантового моста и Янино

На кольцевой автодороге Петербурга столкнулись пять машин, образовались многокилометровые заторы.

Днем 16 февраля на кольцевой автодороге Петербурга одновременно образовались два серьезных затора протяженностью около трех километров каждый. Причиной транспортного коллапса стали дорожно-транспортные происшествия на внешнем и внутреннем кольцах магистрали. В первой половине дня легковые автомобили столкнулись в районе съезда на Мурманское шоссе, а чуть позже массовая авария с участием грузовика произошла неподалеку от Янино-1.

По информации ФКУ Упрдор "Северо-Запад", на внешнем кольце КАД в первой полосе не поделили проезжую часть два легковых автомобиля. Удар оказался несильным, никто из водителей и пассажиров не пострадал, однако машины перегородили путь потоку, из-за чего хвост затора растянулся до 54 км, захватив участок после знаменитого вантового моста. Очевидцы сообщают, что транспортные средства получили лишь незначительные механические повреждения.

Позже диспетчеры зафиксировали второе столкновение. На 45 км внутреннего кольца КАД в районе Янино-1 столкнулись уже три участника движения - два легковых автомобиля и грузовик. В результате аварии оказались заблокированы третья и четвертая полосы движения, что практически парализовало проезд на данном отрезке. Дорожные службы оперативно прибыли на место для ликвидации последствий аварий и расчистки проезжей части.

Сотрудники Упрдор "Северо-Запад" призывают водителей сохранять бдительность и учитывать сложную дорожную обстановку при планировании маршрутов. На данный момент информация о пострадавших не поступала, обстоятельства обоих ДТП выясняются.

Ранее Piter.TV сообщал, что мать и двое детей погибли в страшном пожаре под Петербургом.

Фото: Яндекс Карты