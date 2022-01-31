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Съезд с КАД Петербурга на Выборгское шоссе будет перекрыт с 3 по 12 сентября
Вчера, 23:06
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Съезд с КАД Петербурга на Выборгское шоссе будет перекрыт с 3 по 12 сентября

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Движение на других съездах в составе развязки будет осуществляться в штатном режиме.

На 18-м километре Кольцевой автодороги (КАД) Петербурга, на транспортной развязке на пересечении с Выборгским шоссе, полностью перекроют съезд №2. Об этом 26 августа рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад". 

Из-за устройства свайного фундамента шумозащитного экрана с 3 по 12 сентября не получится проехать по съезду с внешнего кольца КАД на Выборгское шоссе в направлении Сертолово Всеволожского района Ленобласти и Парголово Выборгского района города. Движение на других съездах в составе развязки будет осуществляться в штатном режиме. 

Также с 13 по 30 сентября перекроют переходно-скоростные полосы на выезде и въезде к АО "РСК". 

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения. Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения). <…> ФКУ Упрдор "Северо-Запад" приносит извинения за временные неудобства.

Пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Ранее на Piter.TV: на развязке трасс А-180 и А-120 в Ленобласти полностью перекроют съезд. 

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад" 

Теги: выборгское шоссе, кад петербурга, фку упрдор северо-запад
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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