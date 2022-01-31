Съезд с КАД Петербурга на Выборгское шоссе будет перекрыт с 3 по 12 сентября

Движение на других съездах в составе развязки будет осуществляться в штатном режиме.

На 18-м километре Кольцевой автодороги (КАД) Петербурга, на транспортной развязке на пересечении с Выборгским шоссе, полностью перекроют съезд №2. Об этом 26 августа рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Из-за устройства свайного фундамента шумозащитного экрана с 3 по 12 сентября не получится проехать по съезду с внешнего кольца КАД на Выборгское шоссе в направлении Сертолово Всеволожского района Ленобласти и Парголово Выборгского района города. Движение на других съездах в составе развязки будет осуществляться в штатном режиме.

Также с 13 по 30 сентября перекроют переходно-скоростные полосы на выезде и въезде к АО "РСК".

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения. Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения). <…> ФКУ Упрдор "Северо-Запад" приносит извинения за временные неудобства. Пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Ранее на Piter.TV: на развязке трасс А-180 и А-120 в Ленобласти полностью перекроют съезд.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"