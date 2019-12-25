На развязке трасс А-180 и А-120 в Ленобласти полностью перекроют съезд

Работы будут проводиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

В среду, 21 августа, на пересечении двух автомобильных дорог общего пользования федерального значения в Ленинградской области будет полностью закрыто движение на съезде транспортной развязки, информирует ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

В связи с проведением работ по устранению размыва откоса насыпи с 10:00 до 12:00 будет полностью закрыт съезд с федеральной трассы А-180 "Нарва" на федеральную трассу А-120 "Санкт-Петербургское южное полукольцо" в направлении Гатчины. Работы будут проводиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения. Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место проведения работ, а также смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

Дорожные работы осуществятна пересечении двух федеральных дорог, на 35 километре А-120 и на 55 километре А-180, в районе деревни Черемыкино Кипенского сельского поселения Ломоносовского района.

Ранее мы сообщили о том, что с 24 по 30 августа перекроют съезд с КАД Петербурга на Приморское шоссе.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"