Работы на КАД на развязке с Мурманским шоссе отменили из-за плохой погоды

Новые сроки начала работ пока не сообщаются.

Работы на юго-востоке КАД, запланированные на 6-8 октября, придется перенести из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Сегодня на КАД должны были перекрыть для движение транспорта третью и четвертую полосу в районе развязки с Мурманским шоссе. На участке будут устранять просадки земляного полотна и дорожной одежды на поперечном сечении основного хода КАД.

Работы начнутся в случае улучшения погодных условий, о новых сроках сообщат заранее.

Фото: Росавтодор / "ВКонтакте"