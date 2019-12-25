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На КАД в районе развязки с Мурманским шоссе перекроют две полосы движения
Сегодня, 12:02
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nadezhda_sib

На КАД в районе развязки с Мурманским шоссе перекроют две полосы движения

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Работы будут проходить в круглосуточном режиме.

На КАД на юго-востоке Петербурга вновь ограничат движение транспорта. Об этом предупредила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

В период с 6 по 18 октября 2020 одновременно на внутреннем и внешнем кольце КАД перекроют для движение транспорта третью и четвертую полосу в районе развязки с Мурманским шоссе. На остальных полосах скоростной режим составит до 50 км/час. 

На участке будут устранять просадки земляного полотна и дорожной одежды на поперечном сечении основного хода КАД. Работы будут проходить в круглосуточном режиме. 

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад" 

Теги: кад, ограничения в движении, ремонт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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