На КАД в районе развязки с Мурманским шоссе перекроют две полосы движения

Работы будут проходить в круглосуточном режиме.

На КАД на юго-востоке Петербурга вновь ограничат движение транспорта. Об этом предупредила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

В период с 6 по 18 октября 2020 одновременно на внутреннем и внешнем кольце КАД перекроют для движение транспорта третью и четвертую полосу в районе развязки с Мурманским шоссе. На остальных полосах скоростной режим составит до 50 км/час.

На участке будут устранять просадки земляного полотна и дорожной одежды на поперечном сечении основного хода КАД. Работы будут проходить в круглосуточном режиме.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"