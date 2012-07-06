Ограничения начнут действовать с 8 августа.

На внутреннем кольце КАД вблизи развязки с Таллинским шоссе перекроют две полосы движения. Об этом автомобилистов предупреждает ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

В период с 8 по 19 августа будут перекрыты для движения автомобильного транспорта переходно-скоростная и первая полосы, а с 20 по 31 августа – вторая и третья полосы. На период перекрытия полос на свободных полосах будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч.

Полосы будут перекрывать в связи с заменой деформационного шва на 80-м км внутреннего кольца КАД Санкт-Петербурга (А-118 КАД).

В Волховском районе Ленобласти в 2025 году приведут в порядок два участка федеральной трассы Р-21 "Кола": с 68-го по 80-й и с 87-го по 109-й км.

Схема: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"