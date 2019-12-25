На Мурманском шоссе отремонтируют 34 километра дороги

Работы пройдут в 2025 году.

В Волховском районе Ленобласти в 2025 году приведут в порядок два участка федеральной трассы Р-21 "Кола": с 68-го по 80-й и с 87-го по 109-й км. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Дорожники отремонтируют 34 километра Мурманского шоссе. Два госконтракта на проведение работ уже подписали. Кроме того, подрядчик устранит деформации дорожной одежды на участках с пучинистыми грунтами. Планируется укрепление обочин. Кроме того, на обновленной дороге нанесут разметку.

Ранее мы писали, что начался заключительный этап ремонта трамвайных путей на Садовой улице.

Фото: Piter.tv