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На Мурманском шоссе отремонтируют 34 километра дороги
Сегодня, 11:31
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На Мурманском шоссе отремонтируют 34 километра дороги

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Работы пройдут в 2025 году.

В Волховском районе Ленобласти в 2025 году приведут в порядок два участка федеральной трассы Р-21 "Кола": с 68-го по 80-й и с 87-го по 109-й км. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад". 

Дорожники отремонтируют 34 километра Мурманского шоссе. Два госконтракта на проведение работ уже подписали. Кроме того, подрядчик устранит деформации дорожной одежды на участках с пучинистыми грунтами. Планируется укрепление обочин. Кроме того, на обновленной дороге нанесут разметку. 

Ранее мы писали, что начался заключительный этап ремонта трамвайных путей на Садовой улице.

Фото: Piter.tv

Теги: мурманское шоссе, ремонт дорог, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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