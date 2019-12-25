До 13 августа подрядчик завершит работы на крайних правой и левой полосах Невского проспекта с открытием автомобильного движения и приступит к ремонту на центральной полосе.

В Центральном районе Петербурга на участке от Инженерной улицы до Невского проспекта начался заключительный этап ремонта трамвайных путей на Садовой улице. Об этом рассказали в пресс-службе КРТИ.

Это самый сложный участок на трамвайной линии, поэтому к его ремонту приступили в конце июля, когда в Северной столице самый низкий трафик на дорогах. Открыть движение по обновлённым путям планируют до 1 сентября.

На данный момент на объекте проводится комплекс работ по демонтажу старого полотна, раскладке рельс. В рамках ремонта специалисты полностью обновят трамвайные пути, рельсы будут уложены на одном уровне с покрытием проезжей части, а в конструкции будут применены прирельсовые вкладыши, которые способствуют уменьшению воздействия шума и вибрации на окружающую среду.

До 13 августа подрядчик завершит работы на крайних правой и левой полосах Невского проспекта с открытием автомобильного движения и приступит к ремонту на центральной полосе.

Всего до конца 2024 года в планах отремонтировать порядка 22 км одиночного пути. На эти цели в бюджете Петербурга предусмотрено 4 млрд рублей. Работы затронут Центральный, Невский, Василеостровский, Выборгский, Калининский районы города.

Ранее завершился ремонт дороги на проспекте Испытателей. Дорожники отремонтировали участок от проспекта Энгельса до Комендантского проспекта протяженностью 4 км.

Фото: КРТИ