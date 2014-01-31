Завершился ремонт дороги на проспекте Испытателей

Дорожники отремонтировали участок от проспекта Энгельса до Комендантского проспекта протяженностью 4 км.

В Петербурге завершился ремонт проезжей части на проспекте Испытателей. Работы выполнены в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", рассказали в КРТИ.

Дорожники отремонтировали участок от проспекта Энгельса до Комендантского проспекта протяженностью 4 км. Площадь ремонта составила 34 тысячи м2. В ходе работ выполнено фрезерование старого дорожного покрытия, уложен выравнивающий и верхний слои асфальта. Также дорожники заменили бордюрные камни и люки колодцев.

Теперь специалистам осталось обновить тротуары, съезды и боковые проезды, нанести разметку и восстановить нарушенное благоустройство.

В Петербурге в планах работ на 2024 год – ремонт дорог более чем по 80 адресам. Замену верхнего слоя асфальта и восстановление благоустройства проведут почти на 170 км дорожного полотна из них 100 км будут отремонтированы в рамках нацпроекта.

Ранее на Чкаловском проспекте досрочно завершили ремонт проезжей части.

Фото: КРТИ