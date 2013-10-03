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На Чкаловском проспекте досрочно завершили ремонт проезжей части
Сегодня, 16:37
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На Чкаловском проспекте досрочно завершили ремонт проезжей части

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Теперь на участке продолжаются работы по ремонту тротуаров, а также восстановлению нарушенного благоустройства. 

В Петроградском районе Петербурга досрочно завершили ремонт проезжей части Чкаловского проспекта, протяженностью 1,65 км. Работы выполнены в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", отметили в КРТИ.

Подрядчик обновил асфальтобетонное покрытие проезжей части, переустановил бордюрные камни. В ходе работ использовались современные технологии и материалы, которые обеспечивают высокое качество и долговечность. Теперь на участке продолжаются работы по ремонту тротуаров, а также восстановлению нарушенного благоустройства. 

В 2024 году в Петербурге запланирован ремонт дорог более чем по 100 адресам. Замену верхнего слоя асфальта и восстановление благоустройства проведут на 170 километрах улично-дорожной сети Северной столицы.

Движение по пяти участкам на намывах В.О. запустят в конце лета.

Фото: КРТИ

Теги: асфальт, дорога, крти, чкаловский проспект
Категории: Лента новостей,

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