На Чкаловском проспекте досрочно завершили ремонт проезжей части

Теперь на участке продолжаются работы по ремонту тротуаров, а также восстановлению нарушенного благоустройства.

В Петроградском районе Петербурга досрочно завершили ремонт проезжей части Чкаловского проспекта, протяженностью 1,65 км. Работы выполнены в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", отметили в КРТИ.

Подрядчик обновил асфальтобетонное покрытие проезжей части, переустановил бордюрные камни. В ходе работ использовались современные технологии и материалы, которые обеспечивают высокое качество и долговечность. Теперь на участке продолжаются работы по ремонту тротуаров, а также восстановлению нарушенного благоустройства.

В 2024 году в Петербурге запланирован ремонт дорог более чем по 100 адресам. Замену верхнего слоя асфальта и восстановление благоустройства проведут на 170 километрах улично-дорожной сети Северной столицы.

Движение по пяти участкам на намывах В.О. запустят в конце лета.

Фото: КРТИ