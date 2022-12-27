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Движение по пяти участкам на намывах В.О. запустят в конце лета
Сегодня, 16:04
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lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Движение по пяти участкам на намывах В.О. запустят в конце лета

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Согласно проекту, объект будет реализован поэтапно. Планируется построить 15,1 км улиц и магистралей.

Строительство улично-дорожной сети на намывных территориях в западной части Васильевского острова в Санкт-Петербурге продолжается, сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

В августе планируется запустить рабочее движение по пяти новым участкам общей протяженностью более семи км. Это бульвары Головнина, Александра Грина и Велькицкий, набережная Челюскина и улица Гончарова.

Согласно проекту, объект будет реализован поэтапно. Планируется построить 15,1 км улиц и магистралей.

Ранее мы сообщили о том, что на острове Котлин продолжается реконструкция Кронштадтского шоссе.

Фото: Правительство Петербурга

Теги: крти, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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