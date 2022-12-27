Движение по пяти участкам на намывах В.О. запустят в конце лета

Строительство улично-дорожной сети на намывных территориях в западной части Васильевского острова в Санкт-Петербурге продолжается, сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).
В августе планируется запустить рабочее движение по пяти новым участкам общей протяженностью более семи км. Это бульвары Головнина, Александра Грина и Велькицкий, набережная Челюскина и улица Гончарова.
Согласно проекту, объект будет реализован поэтапно. Планируется построить 15,1 км улиц и магистралей.
Ранее мы сообщили о том, что на острове Котлин продолжается реконструкция Кронштадтского шоссе.
Фото: Правительство Петербурга
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