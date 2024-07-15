Сейчас подрядчик производит укладку асфальта на участке шоссе от ул. Адмирала Грейга до Цитадельской дороги.

На острове Котлин продолжается реконструкция Кронштадтского шоссе. Автодорогу здесь расширят с 2 до 4 полос, чем увеличат пропускную способность единственного въезда в Кронштадт.

Сейчас подрядчик производит укладку асфальта на участке шоссе от ул. Адмирала Грейга до Цитадельской дороги. Дорожники ведут работы с переустройством инженерных сетей.

Сначала необходимо было данные кабельной линии вынести и после этого приступить к последующим. Последующим – это напорная канализация, газопровод. И только после этого мы могли к дорожной части приступить. Участок у нас от КЗС до Грейга – новый участок уже открыт. Леонид Скобло, руководитель проекта

Работы производятся без полного закрытия движения. Шоссе будет оснащено новыми светофорами, тротуарами, велодорожкой и освещением.

Местные жители смогут беспрепятственно добираться до Петербурга, а гости Кронштадта – до знаковых туристических мест. Рабочее движение по самому протяженному объекту в Кронштадте пустят до конца сентября.

Ранее дорожники отремонтировали участок Рябовского шоссе.

Видео: КРТИ