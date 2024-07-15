На острове Котлин продолжается реконструкция Кронштадтского шоссе. Автодорогу здесь расширят с 2 до 4 полос, чем увеличат пропускную способность единственного въезда в Кронштадт.
Сейчас подрядчик производит укладку асфальта на участке шоссе от ул. Адмирала Грейга до Цитадельской дороги. Дорожники ведут работы с переустройством инженерных сетей.
Сначала необходимо было данные кабельной линии вынести и после этого приступить к последующим. Последующим – это напорная канализация, газопровод. И только после этого мы могли к дорожной части приступить. Участок у нас от КЗС до Грейга – новый участок уже открыт.
Леонид Скобло, руководитель проекта
Работы производятся без полного закрытия движения. Шоссе будет оснащено новыми светофорами, тротуарами, велодорожкой и освещением.
Местные жители смогут беспрепятственно добираться до Петербурга, а гости Кронштадта – до знаковых туристических мест. Рабочее движение по самому протяженному объекту в Кронштадте пустят до конца сентября.
Ранее дорожники отремонтировали участок Рябовского шоссе.
Видео: КРТИ
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