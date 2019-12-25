Дорожники отремонтировали участок Рябовского шоссе

Ремонт был завершен менее чем за месяц.

В Красногвардейском районе завершили ремонт участка Рябовского шоссе длиной 800 м. Работы проводились в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", сообщает пресс-служба КРТИ.

Ремонт был завершен менее чем за месяц. В ходе работ специалисты сняли старое дорожное покрытие, уложили новый асфальт, нанесли разметку. Работы проводили поэтапно, по одной полосе без полного перекрытия движения. Общая площадь ремонта составила 12 тыс. кв.м.

Трасса соединяет Петербург и Ленинградскую область, а также проходит через маршруты пассажирских автобусов. Рябовское шоссе также является частью маршрута, ведущего к мемориальному комплексу.

В 2024 году в рамках национального проекта БКД в Петербурге планируется отремонтировать 46 объектов общей протяженностью более 100 км.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге намерены построить трамвайную линию до ЖК "Цветной город".

Фото: Telegram / Пресс-сек Красногвардейского