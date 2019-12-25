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На юго-востоке КАД перекроют одну полосу для движения
Сегодня, 9:18
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nadezhda_sib

На юго-востоке КАД перекроют одну полосу для движения

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Работы будут идти в круглосуточном режиме и продлятся 5 дней.

На внутренней стороне КАД между развязками с Мурманским шоссе и Октябрьской набережной перекроют одну полосу движения. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Участок будут убирать от смета в разделительной полосе дороги с 8 по 13 апреля. В связи с этим перекроют четвертую полосу. На остальных полосах скорость движения ограничат до 50 км/час. 

Водителей предупредят о проводимых работах с помощью дорожных знаков, водоналивных барьеров, ограды и световой сигнализации. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на путепроводе на КАД в районе Пискаревского проспекта перекроют полосу движения. 

Фото: "Яндекс.Карты"

Теги: кад, ограничение движения, уборка смета
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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