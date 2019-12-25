На юго-востоке КАД перекроют одну полосу для движения

На внутренней стороне КАД между развязками с Мурманским шоссе и Октябрьской набережной перекроют одну полосу движения. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
Участок будут убирать от смета в разделительной полосе дороги с 8 по 13 апреля. В связи с этим перекроют четвертую полосу. На остальных полосах скорость движения ограничат до 50 км/час.
Водителей предупредят о проводимых работах с помощью дорожных знаков, водоналивных барьеров, ограды и световой сигнализации.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что на путепроводе на КАД в районе Пискаревского проспекта перекроют полосу движения.
Фото: "Яндекс.Карты"
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все