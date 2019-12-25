На путепроводе на КАД в районе Пискаревского проспекта перекроют полосу движения

На путепроводе на КАД на развязке с Пискаревским проспектом до конца апреля перекроют одну полосу для движения транспорта. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
Речь идет о полосе в направлении в Ленинградскую область. Ограничения вступят в силу 10 апреля и будут действовать до 30 апреля, однако могут продлиться в зависимости от погодных условий. Работы будут идти в круглосуточном режиме. На участке будут проводить ремонтные работы, например, восстанавливать защитный слой бетона.
По второй полосе скорость движения ограничат до 50 км/час.
Также движение временно ограничат на КАД на севере Петербурга. С 11 до 30 апреля будут поэтапно перекрывать две полосы движения у развязки с Шафировским проспектом. Кроме того, участок между развязкой с Выборгским шоссе и проспектом Энгельса полностью перекроют 8 и 9 апреля.
Фото: "Яндекс.Карты"
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