В Петербурге перекроют два съезда на КАД с Выборгским шоссе

На одну ночь на съезде КАД с Выборгским шоссе перекроют движение транспорта. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ "Упрдор Северо-Запад".

С 21:00 20-го июля до 08:00 21-го июля будут полностью перекрыты съезды №1 и №2. На участке будут проходить работы по устройству верхнего слоя дорожного покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Водителей предупредят о проводимых работах с помощью дорожных знаков, световой сигнализации и ограждающих элементов.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на КАД на севере Петербурга большегруз подмял под себя спецтехнику.

Фото: Росавтодор / "ВКонтакте", ФКУ Упрдор "Северо-Запад"